Жители Самарской области получат налоговые уведомления на уплату НДФЛ с доходов в виде процентов по банковским вкладам

До конца 2024 года более 28 тысяч жителей Самарской области впервые получат налоговые уведомления на уплату НДФЛ с доходов в виде процентов по банковским вкладам за 2023 год на общую сумму налога в размере более 957 млн рублей.

С 1 января 2024 года сводное налоговое уведомление дополнено разделом НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках.

УФНС России по Самарской области обращает внимание налогоплательщиков — физических лиц, что с 1 января 2023 года доходы в виде процентов, полученным по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, облагаются НДФЛ (п. 1 ст. 207, пп. 1 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации).

НДФЛ с процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках за 2023 год исчисляется налоговым органом по итогам налогового периода на основании информации, представленной банками, Центральным банком Российской Федерации, а также государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" не позднее 1 февраля 2024 года (п. 3, п. 4 ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Указанные сведения отражаются в интернет-сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

НДФЛ облагается не сумма вклада, а разница между суммой полученных в течение календарного года процентов и суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в календарном году (п. 1 ст. 214.2 Налогового кодекса России Федерации).

Максимальное значение ключевой ставки Банка России в 2023 году составило 15%, то есть необлагаемый процентный доход физического лица за год — 150 тыс. рублей (1 млн рублей х 15%).

При расчете НДФЛ не учитывается доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу (п. 1 ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

В случае несогласия налогоплательщика — физического лица с суммой дохода, полученного в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, УФНС России по Самарской области рекомендует обратиться в банк для урегулирования вопроса о размере выплаченных процентов.

Срок уплаты исчисленной суммы НДФЛ с процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках за 2023 год по налоговому уведомлению — не позднее 2 декабря 2024 года.