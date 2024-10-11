АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение резервуара на производственном объекте в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после технического перевооружения резервуар на нефтеперекачивающей станции в Самарской области.
Мероприятия выполнялись в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации резервуарного парка производственного объекта.
Завершено техперевооружение резервуара вертикального стального с понтоном объемом 20 тыс. куб. м, который эксплуатируется с 2010 года. Решение о техперевооружении емкости было принято по результатам технического освидетельствования. На резервуаре диаметром 45,6 м c высотой стенки 14 м заменены листы днища и металлоконструкции весом почти 5,8 т, проведен ремонт площадок обслуживания. Также выполнен монтаж ремкомплекта понтона массой 2,9 т, ремонт внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия резервуара. Заменены 14 вентиляционных патрубков и устройство для размыва донных отложений.
По нормам природоохранного законодательства внутри каре резервуара установлены противофильтрационные экраны. Они сделаны из полиэтиленовой пленки повышенной плотности, представляющей собой геомембрану, обладающую высокой прочностью и устойчивой к температурам и воздействию ультрафиолета. Для безопасного доступа персонала к резервуару отремонтированы переходные мостики и проложены пешеходные дорожки.
По окончании строительных работ выполнены гидравлические испытания резервуара с целью проверки на прочность и герметичность, осуществлено комплексное опробование всех систем. До проведения гидроиспытаний резервуар прошел контроль сварных соединений рентгенографическим, визуально-измерительным и ультразвуковым методами. Отклонений в работе оборудования не выявлено.
В настоящее время резервуар полностью интегрирован в производственную инфраструктуру станции — подключен к технологическим трубопроводам и системам автоматизации, электроснабжения, пожаротушения и водоотведения. Комплекс технических мероприятий по замене металлоконструкций и антикоррозионного покрытия обеспечит безопасную эксплуатацию резервуара на срок до 10 лет.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее