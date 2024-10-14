"Ингосстрах" совместно с Высшей школой бизнеса МГУ второй год подряд запустили курс "Цифровые продукты будущего"

В конце сентября "Ингосстрах" и Высшая школа бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова вновь запустили практико-ориентированный образовательный курс "Цифровые продукты будущего". Учитывая растущий интерес потребителей к цифровым продуктам, курс станет важным шагом в подготовке специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой трансформации финансового рынка.

В этом году курс выбрали более 30 студентов — из них 19 бакалавров и 14 магистров. В рамках программы из 9 модулей студенты ознакомятся с отраслевой спецификой финансового рынка, сквозными цифровыми трендами, экосистемным подходом в страховании, практическими аспектами продуктового цикла. Под кураторством экспертов "Ингосстраха" студенты проработают в командах продуктовые инициативы в сферах розничного, корпоративного и электронного страхования, смогут предложить собственную инициативу.

Завершающим этапом курса станет питч-сессия, где студенты представят свои проекты перед жюри, состоящим из преподавателей курса.

"Поздравляю всех участников проекта с его запуском. Наш совместный с Высшей школой бизнеса курс ориентирован на погружение в тему продуктового подхода и его практического применения. Современные компании активно внедряют данный подход в свои бизнес-процессы, и нам важно поделиться своими знаниями и кейсами с будущими специалистами. Более того, на выходе каждый получит полезный опыт питчинга идей. Желаю всем студентам курса удачи и успехов в обучении", — отметил Иван Матвеев, первый заместитель генерального директора "Ингосстраха" и куратор курса "Цифровые продукты будущего".

"Мы рады рассмотреть инициативы участников курса в продуктовых стратегиях. Полученные результаты прототипов инициатив будут переданы в продуктовые подразделения компании для детальной проработки", — отмечает Евгения Васильева, директор центра стратегического анализа "Ингосстраха".

"Практика создания совместных курсов с компаниями используется ведущими университетами мира. Это особый формат обучения, во многом близкий лаборатории и мастерской. Решая практическую задачу или работая над проектом, студент не только получает новую информацию в той или иной области бизнеса, но и выполняет ряд действий, принимает обоснованные бизнес-решения. Эффективность этих решений оценивается не преподавателем с позиции "как должно быть", а компанией с позиции конкретной бизнес-ситуации. У ВШБ уже накоплен значительный опыт курсов подобного формата. Совместный курс с компанией "Ингосстрах" дает студенту необходимое понимание работы цифровых экосистем, в частности, в страховании", — отметила Ирина Березовская, руководитель отдела бизнес-практик и содействия трудоустройству Высшей школы бизнеса МГУ.