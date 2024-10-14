"Ингосстрах" совместно с Высшей школой бизнеса МГУ второй год подряд запустили курс "Цифровые продукты будущего"

В конце сентября "Ингосстрах" и Высшая школа бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова вновь запустили практико-ориентированный образовательный курс "Цифровые продукты будущего". Учитывая растущий интерес потребителей к цифровым продуктам, курс станет важным шагом в подготовке специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой трансформации финансового рынка.
В этом году курс выбрали более 30 студентов — из них 19 бакалавров и 14 магистров. В рамках программы из 9 модулей студенты ознакомятся с отраслевой спецификой финансового рынка, сквозными цифровыми трендами, экосистемным подходом в страховании, практическими аспектами продуктового цикла. Под кураторством экспертов "Ингосстраха" студенты проработают в командах продуктовые инициативы в сферах розничного, корпоративного и электронного страхования, смогут предложить собственную инициативу.
Завершающим этапом курса станет питч-сессия, где студенты представят свои проекты перед жюри, состоящим из преподавателей курса.
"Поздравляю всех участников проекта с его запуском. Наш совместный с Высшей школой бизнеса курс ориентирован на погружение в тему продуктового подхода и его практического применения. Современные компании активно внедряют данный подход в свои бизнес-процессы, и нам важно поделиться своими знаниями и кейсами с будущими специалистами. Более того, на выходе каждый получит полезный опыт питчинга идей. Желаю всем студентам курса удачи и успехов в обучении", — отметил Иван Матвеев, первый заместитель генерального директора "Ингосстраха" и куратор курса "Цифровые продукты будущего".
"Мы рады рассмотреть инициативы участников курса в продуктовых стратегиях. Полученные результаты прототипов инициатив будут переданы в продуктовые подразделения компании для детальной проработки", — отмечает Евгения Васильева, директор центра стратегического анализа "Ингосстраха".
"Практика создания совместных курсов с компаниями используется ведущими университетами мира. Это особый формат обучения, во многом близкий лаборатории и мастерской. Решая практическую задачу или работая над проектом, студент не только получает новую информацию в той или иной области бизнеса, но и выполняет ряд действий, принимает обоснованные бизнес-решения. Эффективность этих решений оценивается не преподавателем с позиции "как должно быть", а компанией с позиции конкретной бизнес-ситуации. У ВШБ уже накоплен значительный опыт курсов подобного формата. Совместный курс с компанией "Ингосстрах" дает студенту необходимое понимание работы цифровых экосистем, в частности, в страховании", — отметила Ирина Березовская, руководитель отдела бизнес-практик и содействия трудоустройству Высшей школы бизнеса МГУ.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.