Взрослый и ребенок пострадали при ДТП на трассе под Тольятти

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В понедельник, 14 октября, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.