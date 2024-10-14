Подросток на "Оке" сбил 14-летнюю девочку в селе под Тольятти

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В понедельник, 14 октября, в 11:35 в с. Подстепки Ставропольского района 15-летний подросток, ехавший на автомобиле ВАЗ-1111, возле дома №26 по ул. Кооперативной нарушил требования дорожного знака "Движение запрещено".