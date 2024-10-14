Девушка пострадала под колесами легковушки в Отрадном

В понедельник, 14 октября, в Отрадном 39-летний водитель автомобиля Lada Largus сбил напротив дома 22 по ул. Советской 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После ДТП пешеход была доставлена бригадой "скорой помощи" в больницу. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.