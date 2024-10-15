16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Семья ювелиров из Самары развивает производство станков с господдержкой "Авито Недвижимость": спрос на долгосрочную аренду квартир в Самаре в III квартале вырос на 28% Компания "Синко" купила санаторий им. Чкалова в Самаре Программа переселения граждан из аварийного фонда в Самаре оказалась под угрозой срыва "Балтика" вложит более 2 млрд руб. в развитие отрасли в Самарском регионе

Экономика и бизнес

Авито приглашает на первую бизнес-конференцию для продавцов

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 243
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

24 октября в МТС Live Холл, г. Москва, пройдет масштабная бизнес-конференция "Авито для продавцов". Мероприятие пройдет оффлайн и в онлайн-формате, и будет актуально как для уже опытных предпринимателей, так и для тех, кто только планирует старт в электронной коммерции. Участие в конференции бесплатное.

В рамках конференции обсудят развитие бизнеса в онлайне, тренды сегмента e-commerce и маркетинговые инструменты для масштабирования продаж. Мероприятие будет актуально как для опытных селлеров, так и для тех, кто хочет запустить свой бизнес, но не знает, с чего начать.

Откроет конференцию выступление управляющего партнера Авито Ивана Гуза. Хедлайнером станет лидер группы UMA2RMAN Владимир Кристовский.

В мероприятии примут участие:

  • Татьяна Илюшниковова, заместитель министра экономического развития РФ;
  • Михаил Бурмистров, управляющий партнер INFOline;
  • Эльдар Муртазин, главный редактор Mobile-review.com, ведущий аналитик Mobile Research Group;
  • Денис Козлов, руководитель дирекции продаж крупным корпоративным клиентам АО "Почта России";
  • Луиза Александрова, директор по развитию СОБА;
  • Ключевые эксперты ритейла;
  • Топ-менеджеры Авито;
  • Предприниматели разных отраслей, в том числе те, кто уже построил успешный бизнес на Авито.

Программа конференции будет состоять из трех параллельных потоков:

В блоке "Прокачай свой бизнес: тренды и стратегии" эксперты обсудят самые яркие тренды рынка e-commerce, расскажут о возможностях роста для бизнеса и представят финансовые инструменты для получения качественной аналитики и увеличения продаж. В блоке будет проведена отдельная сессия о взаимодействии государства и бизнеса и отдельная дискуссия о женском лидерстве.

В потоке "Продавай на своих правилах" спикеры расскажут о секретах успешных продаж, инструментах продвижения и аналитических возможностях Авито для построения бизнеса в онлайне.

В блоке "Категории товаров: теории и практики" эксперты обсудят разные ниши для старта бизнеса на Авито. Сотрудники компании расскажут, что важно учесть, продавая мебель, какие особенности есть в категории электроники, как настроить продажи автозапчастей под потребности автовладельцев, чего хотят покупатели профессионального оборудования, как Авито Услуги помогают бизнесу развиваться и многое другое.

"Сейчас на Авито более 4 миллионов активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Только в прошлом году на Авито зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса, а это 96% от всего малого и среднего бизнеса в России. Поэтому мы проводим нашу собственную конференцию. Она станет местом для обучения и дискуссии, нетворкинга и поиска новых путей продвижения и развития бизнеса", — рассказывает Алексей Ли, директор по продажам вертикали Товары.

Для участия в бизнес-конференции Авито для продавцов необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать формат посещения — личное или онлайн — и указать контактные данные. Участие бесплатное.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3