Верховный Суд РФ не будет рассматривать жалобы экс-депутата Аркадия Лазарева

Верховный Суд РФ отказал в передаче на рассмотрение жалоб на судебные решения, вынесенные по делу бывшего депутата Аркадия Лазарева. Это корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, правоохранителям пожаловался предприниматель. Он рассказал, что Лазарев предложил ему за 1,5 млн руб. отказаться от участия в электронном аукционе. За деньгами к ТЦ "Вива Лэнд" приехал адвокат Посталюк. По версии самого Лазарева, адвокату поручили участвовать в сделке по продаже ООО и 1,5 млн руб. - цена проданной фирмы депутата.

Кировский районный суд Самары 6 мая 2022 г. признал Лазарева виновным в покушении на коммерческий подкуп и приговорил к трем годам колонии строгого режима.

26 января 2023 г. Самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу и отменил приговор, а уголовное дело направил на новое рассмотрение. Произошло это из-за того, что суд первой инстанции не указал в приговоре срок дополнительного наказания.

После этого Лазарев и его защитник подали кассационные жалобы. 30 мая 2023 г. кассация пришла к выводу, что областной суд мог принять решение по делу без возврата в районный суд. В итоге дело снова оказалось в апелляции.

25 августа 2023 г. Самарский областной суд вынес новое решение. Срок заключения оставили без изменений, но вот запрет занимать определенные должности с Аркадия Лазарева сняли.

В мае 2024 г. бывший депутат подал в Верховный Суд РФ жалобу на кассационное определение. 1 июля 2024 г. ВС отказался ее рассматривать.

Затем жалобу подал и адвокат осужденного. Теперь Верховный Суд отказал и ему.