Открытый банкинг объединит крупнейших игроков рынка

Крупнейшие банки объединяют усилия в преддверии запуска технологии открытого банкинга. Она предоставит клиентам возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса. Благодаря использованию современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными открытый банкинг позволит обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между финансовыми организациями, финтех-сервисами и конечными пользователями.

О готовности запустить технологию к середине 2025 года заявил ВТБ, сейчас банк ожидает утверждения соответствующего законодательства. Пилотный проект по использованию открытых программных интерфейсов (open API) на площадке Ассоциации ФинТех ВТБ уже тестирует в партнерстве с Альфа-банком.

"По данным наших исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух - 33%, трех - 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо "скачков" по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном. Это будет востребовано у клиентов, поэтому мы стремимся предоставить для них этот сервис как можно скорее", - заявил Георгий Горшков, заместитель президента - председателя правления ВТБ.

Сервис открытого банкинга для бизнеса уже тестируют ВТБ и Сбер. Корпоративные клиенты смогут увидеть все свои счета в привычном интерфейсе своего банка. Для клиентов ВТБ счета будут отображаться в системе ДБО "ВТБ Бизнес-онлайн" благодаря новому сервису ВТБ - Мультибанку. Об этом банк сообщил в Сочи на форуме FINOPOLIS 2024.

Подключить сервис можно в несколько кликов в системе "ВТБ Бизнес-онлайн". С помощью Мультибанка можно просматривать информацию по выбранным счетам, экспортировать или распечатывать выписки по ним - быстро, удобно и в едином формате.

"Сила Open Banking как технологии - безусловно, в ее универсальности и возможности качественно трансформировать клиентский путь как для клиентов-физлиц, так и для клиентов-юрлиц. Сегодня мы видим высокую степень готовности рынка и запрос наших клиентов юридических лиц на появление таких инструментов сквозной интеграции и работаем над реализацией такого сервиса", - рассказал Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления ВТБ.