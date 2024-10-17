Драка подростков в Тольятти обернулась уголовным делом

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту драки подростков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что рядом с торговым центром несколько несовершеннолетних избили двух подростков.
В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Правоохранители установили личности всех участников конфликта - им 14-15 лет. Сейчас подростков опрашивают.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек