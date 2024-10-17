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Преступления Происшествия

Драка подростков в Тольятти обернулась уголовным делом

ТОЛЬЯТТИ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело по факту драки подростков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что рядом с торговым центром несколько несовершеннолетних избили двух подростков.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Правоохранители установили личности всех участников конфликта - им 14-15 лет. Сейчас подростков опрашивают.

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