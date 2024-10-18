"Акрон" разгромно проиграл "Зениту" — 0:5

В пятницу, 18 октября, в Самаре в 12-ом туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" крупно уступил "Зениту"— 0:5.
Уже на 7 минуте из-за травмы был заменен Артем Дзюба, вышел Жилсон Беншимол. А на 16 минуте с передачи Клаудиньо отличился Андрей Мостовой —0:1. На 38 сине-бело-голубые удвоили преимущество, Мостовой оформил дубль — 0:2. В добавленное время "Зенит" забил третий мяч, отличился Матео Кассьерра — 0:3.
На 53 счет стал и вовсе разгромным - Лусиано, вышел один в один с Бокоевым и прошил Волкова — 0:4. На 75 минуте тольяттинцы остались вдесятером, за грубый фол был удален Константин Савичев. Точку в матче поставил вышедший на замену Артур — 0:5.
Следующий матч тольяттинцы проведут 23 октября в Самаре в рамках Кубка России. Соперником станет казанский "Рубин".
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️