"Акрон" разгромно проиграл "Зениту" — 0:5

В пятницу, 18 октября, в Самаре в 12-ом туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" крупно уступил "Зениту"— 0:5.

Уже на 7 минуте из-за травмы был заменен Артем Дзюба, вышел Жилсон Беншимол. А на 16 минуте с передачи Клаудиньо отличился Андрей Мостовой —0:1. На 38 сине-бело-голубые удвоили преимущество, Мостовой оформил дубль — 0:2. В добавленное время "Зенит" забил третий мяч, отличился Матео Кассьерра — 0:3.

На 53 счет стал и вовсе разгромным - Лусиано, вышел один в один с Бокоевым и прошил Волкова — 0:4. На 75 минуте тольяттинцы остались вдесятером, за грубый фол был удален Константин Савичев. Точку в матче поставил вышедший на замену Артур — 0:5.

Следующий матч тольяттинцы проведут 23 октября в Самаре в рамках Кубка России. Соперником станет казанский "Рубин".