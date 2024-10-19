Заур Тедеев: "Против "Зенита" с форой 0:2 играть очень сложно"

После поражения от "Зенита" (0:5) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев дал небольшой комментарий по матчу и рассказал, как изменилась игра после ухода Дзюбы.

"Сегодня трудно что-либо комментировать, тяжелый матч, тяжелый результат. Нужно правильно прожить это время и сделать правильные выводы и двигаться дальше. С "Зенитом" всегда играть сложно", — прокомментировал Тедеев.

Также Заур Эдуардович объяснил, насколько уход Артема Дзюбы из-за травмы в начале матча повлиял на тактику, и был ли план Б: "Скажу честно, так быстро план Б не мог быть готов. Мы понимали, что профильный нападающий, похожий на Дзюбу, мог быть Тимощенко. Я думал выпустить Ивана вначале, но ведь "Зенит" нас тоже изучает, поэтому я подумал, что выход Беншимола привнесёт некой растерянности, так как Жилсон хорош вверху, и в то же время он силен в игре за спину, к чему, скорее всего, мог быть не готов "Зенит". И отдельными эпизодами, особенно голевой момент в первом тайме и другие подходы были организованы за счет вбеганий Беншимола в зоны за спину защитникам. Если мы были поудачливее, когда Данилин создал 100% голевой момент, возможно, все сложилось бы по-другому. Но, к сожалению, когда не забиваешь и пропускаешь первый, потом получаешь второй за короткое время, неприятно. Против "Зенита" с форой 0:2 играть очень сложно".