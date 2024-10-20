Уставший водитель фуры смял легковушку на трассе М-5 в Самарской области

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В субботу, 19 октября, в Красноярском районе в 8:29 38-летний водитель Mercedes-Benz Axor, зарегистрированном в 196 регионе, на 1065 км трассы "Урал — Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск" въехал во впередиидущий автомобиль Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области