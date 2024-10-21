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Экономика и бизнес

Авито Работа: в Самаре самые высокие зарплатные предложения указывают работодатели для машинистов спецтехники, поездов и самолетов

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Авито Работы проанализировали уровень средних зарплатных предложений по сферам деятельности и назвали ТОП-3 самых высокооплачиваемых отраслей. По итогам III квартала 2024 года самыми высокооплачиваемыми стали машинисты спецтехники, поездов и самолетов — средняя заработная плата составила 94 445 рублей в месяц за полный рабочий день (+13%). Это указывает на стабильный спрос на специалистов в сфере управления сложной техникой — пилотов, водителей бульдозеров и экскаваторов, крановщиков, машинистов и трактористов.

Сфера строительства и ремонта оказалась на втором месте по уровню средних зарплатных предложений, а новым сотрудникам стали предлагать на 23% больше, чем годом ранее (83 159 рублей). Самыми востребованными специалистами в отрасли стали сварщики, слесари, монтажники и электромонтажники, а также механики и сантехники.

Третью строчку рейтинга занимают операторы металлообрабатывающих и отделочных цехов. В III квартале текущего года кандидатам на эти должности предлагали в среднем около 82 313 рубля (+10% за год). В этом промышленном секторе размещено большое число вакансий для фрезеровщиков, литейщиков, вальцовщиков и станочников.

"Пассажирские перевозки и доставка грузов остаются одними из самых востребованных у работодателей сфер. Рост этой отрасли обусловлен стремительным развитием маркетплейсов, сервисов такси и доставки. При этом, по многим направлениям кандидатов не хватает — так, например, работодатели говорят о серьезном дефиците водителей категории E. В этих условиях компании готовы предлагать более привлекательные условия труда для соискателей, повышая зарплатные предложения и предлагая различные бонусы в виде оплаты топлива, гибкого графика или бесплатного переобучения", — комментирует Артем Егоренков, директор категории "Такси, транспорт и логистика" Авито Работы.

ТОП-3 сферы с самыми высокими зарплатными предложениями для новых сотрудников по итогам III квартала 2024 года

 

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