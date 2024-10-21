Житель Самарской области украл копилку из приоткрытого окна

Октябрьский городской суда Самарской области рассмотрел уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2024 г. ночью обвиняемый проходил по ул. Станиславского и увидел в окне первого этажа на подоконнике копилку. Через приоткрытое окно он просунул руку и забрал копилку, в которой было 16,5 тыс. рублей.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили штраф 70 тыс. рублей.