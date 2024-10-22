Четыре автомобиля, медикаменты, стройматериалы, печи отправили из Тольятти на передовую

Во вторник, 22 октября, из Тольятти в зону проведения СВО отправился очередной гуманитарный груз. В сборе всего самого необходимого для выполнения боевых задач приняли участие десятки неравнодушных жителей города, представители различных организаций и предприятий Автограда. Груз передадут военнослужащим в 36 различных подразделений.

В составе груза техника, инструменты, строительные материалы, носилки, медикаменты. По просьбе бойцов были закуплены автозапчасти, колеса, средства связи. С наступлением холодов особой ценностью пользуются печи и маскировочные сети.

"Сейчас наступила осень. Зелень заканчивается, и все жители Тольятти подключились к изготовлению именно грязной осенней маскировочной сети. Кроме того, бойцы попросили в этот раз привезти им огромное количество тепла. Это печки, утеплители, газ. Большая благодарность всем неравнодушным жителям, предприятиям, школам. Всем, кто помогал, ежедневно собирал помощь, которую мы передадим в руки наших бойцов", — подчеркивает руководитель волонтерского движения ТОЛЬЯТТИZOV Ирина Зубцова.

Среди тех, кто помогал сегодня в формировании и отправке гумконвоя, — участник спецоперации с позывным "Лютый". Когда-то он прошел чеченскую кампанию, сейчас снова защищает интересы родной страны.

"Надо защищать свою страну. Наши деды и отцы защищали ее. И я пошел, следуя их примеру. Сегодня я тоже хочу показать пример молодому поколению", — говорит герой. За проявленную самоотверженность, смелые и решительные действия при исполнении воинского долга "Лютый" уже награжден медалью за отвагу и орденом мужества.

Своим материнским теплом щедро делится жительница Тольятти Татьяна Валентиновна. Пока ее сын на передовой вместе с родственниками она закупает и передает ребятам средства гигиены, газ, продукты.

"Сети плету, вместе с другими волонтерами делаем энергетические батончики. Зная, что сын там не один, я на всю группу посылки и готовлю. В церковь хожу, молюсь за них. Надеюсь, что ребята скоро вернутся живыми и здоровыми", — говорит женщина.

Для оказания помощи военным уже два года в Автограде при поддержке администрации города реализуется акция "Тольятти за наших". Добровольцы регулярно закупают и передают российским военным все, что требуется на передовой.

"Когда мы встречаемся с ребятами — это не только придает им сил. Это придает сил и нам. Мы видим — наша страна в надежных руках. И, конечно, возможность передать им теплую весточку из дома, обнять, передать детский рисунок — действительно придает сил, и с каждой новой поездкой мы все больше верим в наш город, в наш регион, в нашу страну. Мы уверены: победа обязательно будет за нами", — подчеркивает волонтер администрации г. о. Тольятти Юлия Минаева.

Поддержку бойцам оказывает правительство региона. На прошлой неделе губернатор Вячеслав Федорищев передал от области крупнейшую партию военной помощи в зону СВО: автомобили, мотоциклы, квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры.

Для тех, кто решит также вступить в армию победы, в Самарской области с 16 октября начала действовать повышенная единовременная выплата в размере 2 млн рублей. Эту сумму можно получить уже в первый месяц службы. Решение об увеличении выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны РФ для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, принял глава региона. Общая сумма за первый год службы составит более 4,5 млн рублей.