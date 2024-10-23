В Самаре экс-полицейская проведет 2,5 года за решеткой из-за взяток от мигрантов

В Самаре бывшую сотрудницу полиции признали виновной в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в марте 2024 г. стало известно, что начальница отдела по вопросам миграции ОП № 8 (Красноглинский район) УМВД России по Самаре с июня по декабрь 2022 г. получала взятки — всего 64 тыс. рублей. За это она должна была ускорять предоставление услуг миграционного учета взяткодателю и 21 человеку, которых он представлял.

Женщина вне очереди оформляла паспорта граждан Таджикистана, вступивших в гражданство РФ, а также регистрацию по месту жительства иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, со штрафом в доход государства в размере 640 тысяч рублей, лишением специального звания-майора полиции. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.