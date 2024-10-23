В Новокуйбышевске легковушка врезалась в фуру

В среду, 23 октября, в Новокуйбышевске произошло ДТП с легковушкой и фурой. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на выезде из Новокуйбышевска, на дороге в пос. Гранный. Предположительно, большегруз пытался развернуться, но не успел, и легковушка влетела под него.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в аварии никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался.