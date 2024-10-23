Самарец получил три с половиной года колонии за комментарий, оскорбляющий правоохранителей

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды к правоохранителям. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В мае 2024 г. мужчина под постом в мессенджере оставил комментарии, в которых давал негативную оценку сотрудникам органов государственной власти. Высказывания самарца содержали утверждения о совершении насильственных и враждебных действий в отношении правоохранителей и их родственников.

Суд назначил мужчине три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.