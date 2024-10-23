Самарец получил три с половиной года колонии за комментарий, оскорбляющий правоохранителей

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды к правоохранителям. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В мае 2024 г. мужчина под постом в мессенджере оставил комментарии, в которых давал негативную оценку сотрудникам органов государственной власти. Высказывания самарца содержали утверждения о совершении насильственных и враждебных действий в отношении правоохранителей и их родственников.
Суд назначил мужчине три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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