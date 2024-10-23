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Футбол Спорт

"Акрон" уступил "Рубину" — 0:1

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 октября, в Самаре в шестом туре Пути РПЛ Кубка России тольяттинский "Акрон" с минимальным счетом проиграл "Рубину" — 0:1.

В составе тольяттинцев произошло пять изменений, с первых минут вышли: Нагаев, Витор, Галоян, Фернандес и Хубулов.

Единственный гол забили казанцы на 9 минуте - ударом в дальний угол отличился Дарлан Шабанхаджай.

"Акрон" продолжит выступление в Кубке России, только в Пути регионов.

Следующий матч тольяттинцы проведут 26 октября в гостях. Соперником станет махачкалинский "Динамо".

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