"Акрон" уступил "Рубину" — 0:1

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В среду, 23 октября, в Самаре в шестом туре Пути РПЛ Кубка России тольяттинский "Акрон" с минимальным счетом проиграл "Рубину" — 0:1.