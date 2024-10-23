"Акрон" уступил "Рубину" — 0:1

В среду, 23 октября, в Самаре в шестом туре Пути РПЛ Кубка России тольяттинский "Акрон" с минимальным счетом проиграл "Рубину" — 0:1.
В составе тольяттинцев произошло пять изменений, с первых минут вышли: Нагаев, Витор, Галоян, Фернандес и Хубулов.
Единственный гол забили казанцы на 9 минуте - ударом в дальний угол отличился Дарлан Шабанхаджай.
"Акрон" продолжит выступление в Кубке России, только в Пути регионов.
Следующий матч тольяттинцы проведут 26 октября в гостях. Соперником станет махачкалинский "Динамо".
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️