Заур Тедеев: "Должны были мы пойти по Пути РПЛ"

После поражения от "Рубина" (0:1) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев дал комментарий по игре, а также объяснил выход в старте 17-летнего защитника Дмитрия Пестрякова.

"Сегодня довольно обидное поражение, считаю, что мы его не заслужили. Должны были мы пойти по Пути РПЛ. Если обратить внимание на то, что происходило на футбольном поле, нам просто не удалось забить мяч, который бы позволил нам пройти дальше. Во многом было подавляющее преимущество, созданные моменты, но где-то не хватило удачи, где-то последнего паса", — сказал Тедеев.

Также Заур Эдуардович прокомментировал отсутствие Константина Савичева, выход молодого защитника Пестрякова и объяснил выбор капитана на матч.

"Знаете, Савичев уже на протяжении многих лет играет без замен, и ему тоже нужно время, чтобы передохнуть. В прошлом матче он получил красную карточку, поэтому дал шанс Пестрякову. Он заслужил выйти на этой позиции и справился с ролью капитана. В эпизодах брал игру на себя, выходил на ударные позиции и бил по воротам. Это говорит о том, что мы можем рассчитывать, что игрок может вести партнёров, неважно, на какой позиции он будет играть, на сегодняшний день он может играть на любой позиции, кроме нападающего и вратаря, это говорит о его высоком интеллекте, мастерстве", — подытожил тренер тольяттинцев.



