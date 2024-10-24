В Самаре юный лихач без автоправ на большой скорости врезался в световую опору

В четверг, 24 октября, в 0:20 в Самаре произошло ДТП, участником которого стал 18-летний парень без автоправ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что молодой человек, никогда не обучавшийся в автошколе и не имеющий водительских прав, сел за руль Lada Largus. В пути, на ул. Пензенской, 20 "он не обеспечил постоянный контроль за движением машины и врезался в световую опору".
С места ДТП госпитализировали 18-летнюю пассажирку легковушки, которая в момент аварии находилась на переднем сиденье.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.