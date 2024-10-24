В Самаре юный лихач без автоправ на большой скорости врезался в световую опору

В четверг, 24 октября, в 0:20 в Самаре произошло ДТП, участником которого стал 18-летний парень без автоправ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что молодой человек, никогда не обучавшийся в автошколе и не имеющий водительских прав, сел за руль Lada Largus. В пути, на ул. Пензенской, 20 "он не обеспечил постоянный контроль за движением машины и врезался в световую опору".

С места ДТП госпитализировали 18-летнюю пассажирку легковушки, которая в момент аварии находилась на переднем сиденье.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.