НОВИКОМ встретился с предпринимателями Тольятти

Дочерний банк Госкорпорации Ростех провел деловую встречу с представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) в Тольятти. Главной темой мероприятия стали возможности финансирования проектов промышленных предприятий с использованием государственных мер поддержки. Встреча прошла при поддержке Торгово-промышленной палаты, Фонда развития промышленности, Министерства промышленности и торговли и Агентства экономического развития Самарской области.

В своем приветственном слове Сергей Тишин, врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области, отметил важность подобных встреч.

"В современных условиях, когда с одной стороны действуют санкции, а с другой — перед промышленностью стоят амбициозные задачи по технологическому суверенитету и увеличению производственных программ, возникает потребность в мерах государственной поддержки. На сегодняшний день для обеспечения доступности промышленным организациям всех действующих мер поддержки в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) создан навигатор мер поддержки. Здесь представлен исчерпывающий перечень НПА и методических рекомендаций по их применению — рассказал Тишин. — Есть меры поддержки в виде займов, есть налоговые льготы, есть субсидии".

В текущем году Минпромторг Самарской области объявил конкурсный отбор на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования. С вопросами и предложениями по поддержке проектов предприниматели могут напрямую обращаться в региональный Минпромторг.

Актуальной мерой поддержки МСБ сегодня являются механизмы, реализуемые через региональные фонды. Об этом на встрече говорила Юлия Красина, генеральный директор Государственного фонда развития промышленности Самарской области. От нее предприниматели также узнали об условиях господдержки и требованиях, предъявляемых к заявителям и их проектам для успешного получения такой поддержки.

Особый интерес у бизнесменов Тольятти вызвало выступление экспертов НОВИКОМа. Они рассказали о собственных продуктах банка, ориентированных на малый и средний бизнес. Это, в частности, "Экспресс-гарантии", "НСО с фиксированной ставкой", позволяющий получать прибыль на неснижаемый остаток на расчетных счетах, "Кредит на исполнение контракта", подразумевающий упрощенную процедуру рассмотрения. Представители банка подчеркнули важность индивидуального подхода при подборе оптимальных решений для каждого заемщика.

Также представители банка Ростеха поделились успешными примерами сотрудничества с предприятиями-поставщиками крупных промышленных холдингов. Предпринимателям Тольятти, многие из которых работают на рынке производства и поставки автокомпонентов, было интересно узнать об опыте работы НОВИКОМа с цепочкой кооперации АВТОВАЗа. Летом этого года банк подписал соглашение с автогигантом об организации финансирования его поставщиков.

"Я рада, что такие мероприятия становятся регулярными, что банк, региональные фонды и бизнес открыто обсуждают проблемы, ищут пути решения и делятся опытом взаимодействия. Это помогает нам совершенствовать наши предложения, а нашим клиентам — уверенно смотреть в завтрашний день, развивать свой бизнес, делая вклад в общее дело укрепления экономики России", — подчеркнула Елена Шевердяева, управляющий филиалом НОВИКОМА в Тольятти.