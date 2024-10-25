В автокатастрофе на ул. Обувной в Самаре разбились мужчина и женщина

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В пятницу, 25 октября, в 8:20 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о столкновении Lada Granta и Hyundai ix35 неподалеку от дома № 55 по ул. Обувной в Куйбышевском районе Самары.