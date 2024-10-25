Сотрудники ФСБ и МВД вскрыли крупную аферу с "обналом" в Самарской области

В Самарской области полицейские возбудили уголовные дела по ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Оперативной разработкой занимались сотрудники УФСБ по Самарской области.

Силовики вскрыли предоставление в банковские учреждения поддельных платежных документов. По предварительным данным, занималась этим Елена Макарова через подконтрольное ООО "Асгис". Предполагается, что она предоставляла в банки "липовые" документы с ложными сведениями в графе "назначение платежа". А дальше деньги перечисляли со счета компании на счета индивидуальных предпринимателей для обналичивания. О происходящем в конце-концов узнали оперативники. Дальше сотрудники управления МВД по Тольятти возбудили два уголовных дела. Сейчас идет расследование.

Предполагается, что компания Макаровой вела и реальную деятельность, и частично — "обнальную". Примерный оборот может составлять 50 млн в год.