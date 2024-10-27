Водитель иномарки погиб в ДТП в Безенчукском районе

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В воскресенье, 27 октября, около 19:00 в Безенчукском районе 61-летний водитель автомобиля Datsun Go не справился с управлением и допустил съезд в кювет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.