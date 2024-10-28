Бастрыкина заинтересовал результат проверки в связи с ДТП, в котором самокат сбил 10-летнего ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании малолетнего ребенка в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в среду, 23 октября, 42-летний мужчина ехал по велосипедной дорожке на электросамокате и в районе дома № 139 по Московскому шоссе сбил 10-летнего мальчика, который также шел по велодорожке.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту организовали процессуальную проверку.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Самарской области доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", - отмечается в сообщении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.