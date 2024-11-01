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Бастрыкин заинтересовался самарским конфликтом, в котором на подростков напали люди с травматическим оружием

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

В соцмедиа сообщается, что в Самаре группа лиц, вооруженные травматическим оружием, напали на подростков на детской площадке и избили их.

По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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