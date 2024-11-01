Бастрыкин заинтересовался самарским конфликтом, в котором на подростков напали люди с травматическим оружием

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
В соцмедиа сообщается, что в Самаре группа лиц, вооруженные травматическим оружием, напали на подростков на детской площадке и избили их.
По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек