Бастрыкин заинтересовался самарским конфликтом, в котором на подростков напали люди с травматическим оружием

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

В соцмедиа сообщается, что в Самаре группа лиц, вооруженные травматическим оружием, напали на подростков на детской площадке и избили их.

По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.