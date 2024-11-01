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Преступления Происшествия

Басманный суд отправил под стражу начальника ОНД Самары Алексея Мамыкина за взятки

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под арест до 15 декабря 2024 г. отправили начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексея Мамыкина. Информацию журналисту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

По информации Волга Ньюс, при избрании меры пресечения стало известно, что Алексей Мамыкин проживал в одном из элитных мест Самары - в доме на 9-й просеке. Обвиняют Мамыкина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). При этом следствие считает, что Мамыкин мог бы скрыться, уничтожить доказательства или угрожать свидетелям. Поэтому просили отправить Мамыкина под арест. При этом сам Мамыкин и его адвокат просили в качестве меры пресечения избрать лишь домашний арест. Суд, впрочем,  согласился с ходатайством следствия. Кроме того, в суде было отмечено, что о предполагаемом преступлении Мамыкина стало известно из оперативных материалов ГУ МВД по Самарской области, из показаний Яна Гущина и Елены Тютюнник и других материалов.

Напомним, Алексей Мамыкин вошел в группу людей, задержанных по подозрению в масштабной коррупционной схеме в Самарской области. Кроме него, в поле зрения правоохранителей попали начальник 3 пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Все шестеро теперь проходят по уголовному экс-главы ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Последний, по версии следствия, получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник, руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности. По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме - сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Бойко и всех его предполагаемых подельников этапировали в Москву.

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