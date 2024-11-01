АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене перехода МН Кротовка — Куйбышев через автодорогу

АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене перехода магистрального нефтепровода (МН) Кротовка — Куйбышев через автомобильную дорогу Кинель — Богатое на территории Самарской области.
Строительно-монтажные работы длились с мая 2023 года с целью обеспечения высокого уровня надежности участка МН в процессе дальнейшей эксплуатации.
Выполнены земляные, сварочно-монтажные, изоляционно-укладочные работы. Протяженность замененного участка составила около 400 м. Чтобы исключить воздействие со стороны автотранспорта и других внешних нагрузок под автодорогой с применением метода горизонтально-направленного бурения смонтирован защитный кожух-футляр диаметром 530 мм и протяженностью около 80 метров. Новый участок МН помещен в кожух, при этом специалисты провели гидравлические испытания перехода на прочность и герметичность, а также калибровку построенного участка перед подключением.
Монтаж участка, гидроиспытание и подключение к системе завершились в плановые сроки с соблюдением всех технических норм и требований. При выполнении работ использовались материалы и комплектующие отечественного производства.
В настоящее время замененный участок МН введен в эксплуатацию.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее