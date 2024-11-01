АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене перехода МН Кротовка — Куйбышев через автодорогу

АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене перехода магистрального нефтепровода (МН) Кротовка — Куйбышев через автомобильную дорогу Кинель — Богатое на территории Самарской области.

Строительно-монтажные работы длились с мая 2023 года с целью обеспечения высокого уровня надежности участка МН в процессе дальнейшей эксплуатации.

Выполнены земляные, сварочно-монтажные, изоляционно-укладочные работы. Протяженность замененного участка составила около 400 м. Чтобы исключить воздействие со стороны автотранспорта и других внешних нагрузок под автодорогой с применением метода горизонтально-направленного бурения смонтирован защитный кожух-футляр диаметром 530 мм и протяженностью около 80 метров. Новый участок МН помещен в кожух, при этом специалисты провели гидравлические испытания перехода на прочность и герметичность, а также калибровку построенного участка перед подключением.

Монтаж участка, гидроиспытание и подключение к системе завершились в плановые сроки с соблюдением всех технических норм и требований. При выполнении работ использовались материалы и комплектующие отечественного производства.

В настоящее время замененный участок МН введен в эксплуатацию.