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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене перехода МН Кротовка — Куйбышев через автодорогу

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене перехода магистрального нефтепровода (МН) Кротовка — Куйбышев через автомобильную дорогу Кинель — Богатое на территории Самарской области.

Строительно-монтажные работы длились с мая 2023 года с целью обеспечения высокого уровня надежности участка МН в процессе дальнейшей эксплуатации.

Выполнены земляные, сварочно-монтажные, изоляционно-укладочные работы. Протяженность замененного участка составила около 400 м. Чтобы исключить воздействие со стороны автотранспорта и других внешних нагрузок под автодорогой с применением метода горизонтально-направленного бурения смонтирован защитный кожух-футляр диаметром 530 мм и протяженностью около 80 метров. Новый участок МН помещен в кожух, при этом специалисты провели гидравлические испытания перехода на прочность и герметичность, а также калибровку построенного участка перед подключением.

Монтаж участка, гидроиспытание и подключение к системе завершились в плановые сроки с соблюдением всех технических норм и требований. При выполнении работ использовались материалы и комплектующие отечественного производства.

В настоящее время замененный участок МН введен в эксплуатацию.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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