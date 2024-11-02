В Самаре достроили 1 очередь проблемной долевки в границах улиц Садовой/ Вилоновской

В Самаре 31 октября ввели в эксплуатацию 4 секцию (1 очередь строительства) 22-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенного в границах улиц Вилоновская, Садовая, Рабочая, Самарская. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства. В ближайшее время ключи от новых квартир получат более 80 семей.
Строительство объекта, начатое недобросовестным застройщиком ЗАО ИСК "Средневолжскстрой", было остановлено из-за многочисленных нарушений законодательства, отсутствия разрешительной документации, некачественного строительства, двойных продаж и продаж несуществующих квартир.
Объект долгое время считался одним из самых проблемных в регионе.
"Благодаря региональным мерам государственной поддержки, включая финансирование из областного бюджета, в 2021 году строительство было возобновлено. В целях сокращения сроков удовлетворения прав требований пострадавших граждан строительство было разделено на этапы — 1 очередь (4 секция) и 2 очередь (2,3 секции)", - рассказали в министерстве.
Кроме того, в ведомстве отметили, что продолжается строительство секций 2, 3 (2 очереди строительства) данного объекта.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.