В Самаре достроили 1 очередь проблемной долевки в границах улиц Садовой/ Вилоновской

В Самаре 31 октября ввели в эксплуатацию 4 секцию (1 очередь строительства) 22-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенного в границах улиц Вилоновская, Садовая, Рабочая, Самарская. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства. В ближайшее время ключи от новых квартир получат более 80 семей.

Строительство объекта, начатое недобросовестным застройщиком ЗАО ИСК "Средневолжскстрой", было остановлено из-за многочисленных нарушений законодательства, отсутствия разрешительной документации, некачественного строительства, двойных продаж и продаж несуществующих квартир.

Объект долгое время считался одним из самых проблемных в регионе.

"Благодаря региональным мерам государственной поддержки, включая финансирование из областного бюджета, в 2021 году строительство было возобновлено. В целях сокращения сроков удовлетворения прав требований пострадавших граждан строительство было разделено на этапы — 1 очередь (4 секция) и 2 очередь (2,3 секции)", - рассказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что продолжается строительство секций 2, 3 (2 очереди строительства) данного объекта.