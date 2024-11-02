В Тольятти ищут подростка, который неделю назад ушел из дома и не вернулся

Полицейские разыскивают 14-летнего тольяттинца Дмитрия Журавлева, который 26 октября ушел из дома, расположенного на ул. Победы, в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области
Приметы пропавшего: на вид 14-16 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие. Особые приметы: шрам над правой бровью.
Был одет в длинную куртку черного цвета с капюшоном, джинсы черного цвета, олимпийку с капюшоном черного цвета, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам в Тольятти: 93-48-62, 93-69-69. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области 89997010233.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.