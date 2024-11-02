В Тольятти ищут подростка, который неделю назад ушел из дома и не вернулся

Полицейские разыскивают 14-летнего тольяттинца Дмитрия Журавлева, который 26 октября ушел из дома, расположенного на ул. Победы, в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области

Приметы пропавшего: на вид 14-16 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие. Особые приметы: шрам над правой бровью.

Был одет в длинную куртку черного цвета с капюшоном, джинсы черного цвета, олимпийку с капюшоном черного цвета, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам в Тольятти: 93-48-62, 93-69-69. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области 89997010233.