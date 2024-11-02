В "Консультант Плюс" рассказали о последствиях предоставления декларации по НДС в последний день квартала

Общество купило большу-у-у-ю недвижимость. По счету-фактуре продавца от 24.01.2020 НДС к вычету составил 28 978 620 руб. Сумма огромная, поэтому общество стало принимать её к вычету частями во II, III, IV кварталах 2020 года, I, II, III, IV кварталах 2021 года, I, II, III, IV кварталах 2022 года. К началу 2023 года основная часть вычета в размере 28 661 318 руб. была получена, осталось 317 302 руб. По правилам НК РФ получить вычет по данному СЧФ можно до 31.03.23, но срок подачи декларации за I квартал 2023 года — 25.04.23 г.

Общество сформировало и отправило декларацию с вычетом на оставшуюся сумму в последний день квартала — 31.03.23 г. ИФНС декларацию отклонила, поскольку "налоговый период еще не наступил". Общество подало ту же самую декларацию на следующий рабочий день — 03.04.2023 г. Декларацию приняли, но по результатам камералки в вычете отказали в связи с истечением отведенного законом трехлетнего срока. И сверху еще штраф в размере 15 865 руб. начислили.

Общество обратилось в суд. Первая и вторая инстанция иск о признании решения ИФНС недействительным удовлетворили. Представление налоговой декларации по НДС ранее установленного срока не является нарушением, так как НК РФ предусмотрена обязанность подачи декларации не позднее 25-го числа месяца, который следует за истекшим кварталом. При этом глава 21 "Кодекса" не содержит положений о привлечении налогоплательщика к ответственности за ранний срок предоставления декларации. Такое основание для отказа в приеме декларации, как ненаступление налогового периода, за который представляется декларация, административным регламентом не предусмотрено. Довод инспекции о том, что поданная до завершения налогового периода декларация содержит предположительные показатели, не состоятелен, поскольку декларация, поданная 31.03.2023, и декларация, поданная 03.04.2023, содержат идентичные сведения и расчеты.

Однако суд кассационной инстанции рассуждал иначе. Согласно п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, положительная разница, образовавшаяся в результате превышения суммы налоговых вычетов над суммами исчисленного НДС, подлежит возмещению из бюджета при условии подачи декларации до истечения трехлетнего срока. Таким образом, если налогоплательщик выявил не заявленные ранее суммы вычетов по НДС, то он может: отразить их в первичной декларации за любой налоговый период в рамках трехлетнего срока с момента возникновения права на вычет; либо отразить их в уточненной декларации в течение трех лет после окончания налогового периода, в котором возникло право на вычет, причем не только за квартал, в котором фактически возникло право, но и за любой истекший в пределах указанного срока налоговый период. В данном споре победила ИФНС.

Таким образом декларация по НДС, представленная до завершения соответствующего налогового периода (например, в последний день квартала), не имеет юридического значения и не подлежит налоговой проверке.

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