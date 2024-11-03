Игорь Осинькин: "Мы в определенной психологической яме"

После поражения в "волжском дерби" от "Акрона" (2:0) главный тренер самарцев Игорь Осинькин прокомментировал итог встречи, а также высказался об уходе Сергея Корниленко.

"Нехороший матч, наш самый нехороший в сезоне, несмотря на то что в начале чемпионата были крупные поражения, потом мы более стабильно играли. Этот матч мы не смогли сыграть достойно. Мы настраивались, готовились к этому матчу, хотели сыграть как можно лучше, но не хватило скорости игры, перемещения, уровня борьбы. В чем причина? Будем разбираться, в любом случае мы в определенной психологической яме. Нам нужно ребят оттуда вытаскивать, вроде бы все делали для этого, но по факту оказалось, что мы провели самый плохой матч", — ответил Осинькин.

Также Игорь Витальевич объяснил, влияет ли на команду и тренерский штаб уход спортивного директора и легенды клуба Сергея Корниленко: "Все эти бесконечные вбросы, начиная с августа, бьют по команде — это факт. С одной стороны, можно сказать, что у меня отрезали правую руку, нормальную, рабочую, здоровую руку. Теперь мне сложнее. Что касается команды, тут точно без аллегории — это была душа команды. Мы многое не понимаем, но вчера прошла пресс-конференция губернатора, и на этом нужно точку поставить. Мы должны были под давлением играть лучше", — подытожил тренер самарцев.





