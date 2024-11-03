Роман Ежов: "Мы неудовлетворительно играем и понимаем это"

После поражения от "Акрона" (2:0) полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов поделился мнением о принципиальности матча, игре на выезде, но дома и судействе.

— Отвратительное чувство. Такие матчи нельзя проигрывать, но есть результат. Остается сделать выводы и вылазить из ситуации, в которую в очередной раз себя занесли. Мы неудовлетворительно играем и понимаем это. Будем исправлять ситуацию.

— Насколько принципиальным был матч с "Акроном"? Он преподносился как областное дерби.

— Внутри команды это особо не ощущалось. Мы — футболисты, наша задача — выходить и играть в футбол. И без разницы с кем мы играем. Если не показываем должного уровня, логично проигрываем. В последних матчах с "Краснодаром" и "Локомотивом" мы не добрали очков, как я считаю. Сегодня проиграли, потому что просто были хуже "Акрона".

— Насколько непривычно себя было чувствовать на этом стадионе в качестве гостей?

— Я бы не сказал, что мы сегодня были в гостях. Это наш стадион, наши болельщики. Спасибо им большое, что пришли нас поддержать сегодня. Тем более в такую погоду. Мы чувствовали себя сегодня как дома, вся проблема в нас.

— Градус игры сегодня был высок. Соперник играл жестко, но рамки как будто бы не переходил. Как это ощущалось на поле?

— По-моему, в последнее время всегда такие матчи. Все борются, всем нужны очки. Нет ни к кому никаких претензий. В футбол можно играть жестко, но да, важно не переходить определенные рамки. Справлялся ли сегодня главный судья несмотря на свой малый опыт? Не знаю, не мое дело обсуждать судейские решения.