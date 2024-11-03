Роман Ежов: "Мы неудовлетворительно играем и понимаем это"

После поражения от "Акрона" (2:0) полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов поделился мнением о принципиальности матча, игре на выезде, но дома и судействе.
— Отвратительное чувство. Такие матчи нельзя проигрывать, но есть результат. Остается сделать выводы и вылазить из ситуации, в которую в очередной раз себя занесли. Мы неудовлетворительно играем и понимаем это. Будем исправлять ситуацию.
— Насколько принципиальным был матч с "Акроном"? Он преподносился как областное дерби.
— Внутри команды это особо не ощущалось. Мы — футболисты, наша задача — выходить и играть в футбол. И без разницы с кем мы играем. Если не показываем должного уровня, логично проигрываем. В последних матчах с "Краснодаром" и "Локомотивом" мы не добрали очков, как я считаю. Сегодня проиграли, потому что просто были хуже "Акрона".
— Насколько непривычно себя было чувствовать на этом стадионе в качестве гостей?
— Я бы не сказал, что мы сегодня были в гостях. Это наш стадион, наши болельщики. Спасибо им большое, что пришли нас поддержать сегодня. Тем более в такую погоду. Мы чувствовали себя сегодня как дома, вся проблема в нас.
— Градус игры сегодня был высок. Соперник играл жестко, но рамки как будто бы не переходил. Как это ощущалось на поле?
— По-моему, в последнее время всегда такие матчи. Все борются, всем нужны очки. Нет ни к кому никаких претензий. В футбол можно играть жестко, но да, важно не переходить определенные рамки. Справлялся ли сегодня главный судья несмотря на свой малый опыт? Не знаю, не мое дело обсуждать судейские решения.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️