Андрей Кислов: "Нас объединяют общие ценности и преданность Отечеству"

Сенатор Российской Федерации, представитель Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов накануне Дня народного единства обратился к землякам с поздравлением.

412 лет назад люди разных вероисповеданий и национальностей объединились, чтобы защитить целостность и независимость Отечества. Этот важный шаг положил начало становлению централизованного Российского государства.

Как отметил сенатор, этот праздник олицетворяет великую волю и нерушимое единство нашего народа, безграничную преданность Родине и готовность вместе делать все необходимое ради ее процветания.

По словам Андрея Кислова, этот праздник символизирует прочные исторические традиции сплочения нашего народа, могущество и единство России. Он также подчеркнул, что в Самарской области на протяжении многих лет в согласии проживают представители более 150 национальностей, и наша общая цель — создать комфортные условия для реализации и благополучия каждого жителя региона.

"Нас объединяют наши общие ценности, главные из которых — патриотизм, служение Отечеству, преемственность поколений и единство народов России. День 4 ноября напоминает нам о том, что вместе мы непобедимы, и в этом — главный источник силы нашей страны и ее граждан. Желаю всем землякам крепкого здоровья, мира, добра, новых успехов и побед на благо Самарской области, на благо страны", — резюмировал сенатор.