Павел Морозов: "Мы хотим построить стадион в Тольятти на 14 тысяч зрителей"

После матча с "Крыльями Советов" владелец "Акрона" Павел Морозов ответил на вопросы о принципиальности встречи, голевых достижениях Артема Дзюбы и новом стадионе в Тольятти.

— "Акрон" показал, кто сейчас главнее в Самарской области?

— Я бы так не сказал, мне показалось, мы просто больше хотели и были больше мотивированы. Были подогревы, ролики перед игрой, это заряжало команду.

— "Акрон" выиграл самый главный матч на данном этапе развития?

— Нет, но это первое дерби, историческое. Важно было победить в нем, что нам и удалось сделать. У нас еще кубок Поволжья, помните? Три важных очка в ту копилочку упали.

— Важнее сегодняшняя победа или еще один мяч Артема, который приближает его к рекорду?

— Конечно, победа команды важнее рекорда Дзюбы. Артем играет на результат, забивает, отдает. Мы рады этому приобретению. Артем — молодец! Что плохого будет в том, если Дзюба установит рекорд в футболке "Акрона"? Это будет здорово!

— Вчера губернатор сказал, что вопрос стадиона в Тольятти не первоочередной. У вас есть понимание, когда может появиться стадион в Тольятти?

— Пока нечего обсуждать. Безусловно, как только мы будем готовы, возможно в ближайшее время, анонсировать, вы узнаете. Мы хотим строить, пока есть улица. Он будет на 14 тысяч зрителей. Изначально наша идея была полностью снести старый "Торпедо" и на его месте построить стадион.