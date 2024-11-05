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Артем Дзюба: "Что-то менять "Крыльям Советов" точно надо" Павел Морозов: "Мы хотим построить стадион в Тольятти на 14 тысяч зрителей" Родриго Эсковаль: "Акрон" показал отличную игру, все действовали как одно целое" Роман Ежов: "Мы неудовлетворительно играем и понимаем это" Заур Тедеев: "Я безмерно уважаю Игоря Осинькина"

Футбол Спорт

Павел Морозов: "Мы хотим построить стадион в Тольятти на 14 тысяч зрителей"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После матча с "Крыльями Советов" владелец "Акрона" Павел Морозов ответил на вопросы о принципиальности встречи, голевых достижениях Артема Дзюбы и новом стадионе в Тольятти.

— "Акрон" показал, кто сейчас главнее в Самарской области?

— Я бы так не сказал, мне показалось, мы просто больше хотели и были больше мотивированы. Были подогревы, ролики перед игрой, это заряжало команду.

— "Акрон" выиграл самый главный матч на данном этапе развития?

— Нет, но это первое дерби, историческое. Важно было победить в нем, что нам и удалось сделать. У нас еще кубок Поволжья, помните? Три важных очка в ту копилочку упали.

— Важнее сегодняшняя победа или еще один мяч Артема, который приближает его к рекорду?

— Конечно, победа команды важнее рекорда Дзюбы. Артем играет на результат, забивает, отдает. Мы рады этому приобретению. Артем — молодец! Что плохого будет в том, если Дзюба установит рекорд в футболке "Акрона"? Это будет здорово!

— Вчера губернатор сказал, что вопрос стадиона в Тольятти не первоочередной. У вас есть понимание, когда может появиться стадион в Тольятти?

— Пока нечего обсуждать. Безусловно, как только мы будем готовы, возможно в ближайшее время, анонсировать, вы узнаете. Мы хотим строить, пока есть улица. Он будет на 14 тысяч зрителей. Изначально наша идея была полностью снести старый "Торпедо" и на его месте построить стадион.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

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