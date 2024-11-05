Артем Дзюба: "Что-то менять "Крыльям Советов" точно надо"

После победы в волжском дерби нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал возвращение после травмы, уход Сергея Корниленко, свой гол и совет Волкову.

— Поздравляем с победой и возвращением на поле. Насколько было сложно в этот период без игровой практики?

— Сложно, но я привык без игровой практики (смеется), были времена и побольше. На самом деле непростой период, тяжелый. Уже говорил, но еще раз повторю, спасибо медицинскому штабу, который меня восстанавливал, всем докторам — это очень круто, так вернуться и забить в первом дерби. Люблю такие матчи.

— Что скажите про голевой эпизод?

— Центральные защитники не разобрались, а я чуть-чуть предугадал события, понял, что произойдет, и воспользовался моментом. Был ли соблазн катнуть направо? Я ждал человечка, да, но потом понял, что долго бежит. Когда есть момент, надо самому решать, просто за небольшое время оценил ситуацию и хорошо, что получилось так исполнить,

— Как ты воспринял уход Сергея Корниленко из "Крыльев Советов"? Вы же были не чужими людьми, вместе играли.

— Великолепно. Как он последнее время себя ведет в окружении, не очень солидно. Получил то, что заслужил. Не хочу вдаваться в подробности, раньше дружили с Валерой Климовым с ним (играли за "Томь" - прим. Волга Ньюс), а теперь даже не здороваемся. Это на его совести. Что-то менять "Крыльям Советов" точно надо.

— Перед пенальти ты давал какой-то совет Сергею Волкову. Если не секрет, что ты ему сказал?

— Что возьмешь пенальти спокойненько. Знаете, Сережа Волков — это лидер, поэтому он одним своим видом запугал Ваню Сергеева. Но Ваньке я желаю скорейшего возвращения на тот уровень, который у него есть. Видно, что он психологически не в своей тарелке, и могу сказать, что у него сейчас два пути: или сейчас он сдастся, или вернется еще сильнее.