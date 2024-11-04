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Футбол Спорт

Родриго Эсковаль: "Акрон" показал отличную игру, все действовали как одно целое"

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Акрона" Родриго Эсковаль после победы над "Крыльями" (2:0) рассказал о ее важности, о своем голе и ожиданиях от матча со "Спартаком".

— Очень рад, что мы сегодня победили. Был особенный настрой, и не только потому, что это дерби. Нам было важно набрать три очка и подняться в турнирной таблице, так как ситуация в ней плотная. Был рад помочь команде и рад, что забил свой первый гол за "Акрон".

— Насколько неожиданна была для вас награда лучшему игроку матча? Кому бы еще вы отдали эту награду?

— Я ожидал, что награда попадет мне, так как я забил первый гол. В целом, команда показала отличную игру, все действовали как одно целое. В первом тайме у нас было больше возможностей забить, но мы их не реализовали, и получилось так, что я забил.

— Расскажите про свой гол. Как вы оказались так близко к чужим воротам?

— Мы разбирали игру соперника, мы понимали, что они опасны на контратаках, поэтому мы были внимательны. Как это было: опорный полузащитник после отбора мяча в момент перехода пытался сыграть на нападающего. Я это увидел и опередил, сыграл с Кузи (Кузьмин - прим. Волга Ньюс) в стенку, как это бывает во дворе, прошел сквозь защитников и пробил внешней стороной ступни, как Куарежма.

— Какие ожидания от матча со "Спартаком"? Уже видел, как играют нападающие красно-белых?

— Будет достаточно сложный матч. На сегодняшний день мы пока не смогли отобрать очки у лидеров и мы хотим изменить эту парадигму. Я слежу за нападающими, например, Бонгонда — один из лучших дриблеров в чемпионате, который ищет свободное пространство, но мы будем фокусироваться на нашей игре и делать все возможное.

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