"ЭкоСтройРесурс" пригрозил новому регоператору ответственностью за клевету

Прежний и новый регоператор по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" и АО "Экология" - вступили в полемику по поводу уборки контейнерных площадок. "Экология" в соцсетях сообщила, что "ЭкоСтройРесурс", работавший до 31 октября, не вывез мусор до истечения своих полномочий, якобы оставив его "в наследство".

Так, например, накануне жители Самары сообщили в соцсетях о том, что на ул. Ташкентской, 115 не вывозят мусор. "Не вывозят мусор третий день, стоит ужасная вонь", — сообщили жители 3 ноября и приложили фото с иллюстрацией "коллапса": переполненные баки, а рядом с площадкой — завалы строительного мусора.

Первым отреагировали представители АО "Экология", поспешившие обвинить прежнего мусорного оператора: "Видим, что площадка не убиралась длительное время, за 1-2 дня такое количество отходов, включая КГО и строительный мусор, скапливаться не может".

В АО добавили, что взяли адрес в работу и пообещали фотоотчет по факту вывоза в течение трех дней.

В ответ на это "ЭкоСтройРесурс" возразил, что мусор с площадки был убран утром 31 октября и приложил фотоотчет с датой.

"Коллеги, напоминаем вам, что статьей 128.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за клевету. Вывоз с данной контейнерной площадки был осуществлен 31 октября в 10:26, 30 октября в утренние часы, сбоев с вывозом не было, прикладываем фото", — прокомментировали представители бывшего мусорного оператора.

Напомним, решение о смене регоператора было принято летом этого года. С 1 ноября функции регоператора возложены на АО "Экология", подконтрольное областным властям.