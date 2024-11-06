Самарчанка потеряла более 100 тыс. руб., пытаясь купить зимнюю резину

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, в результате которого пострадала 25-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Девушка не успела подготовить машину к снегопаду и в спешном порядке решила искать комплект зимней резины. Она нашла в интернете объявление, связалась с продавцом и договорилась, что шины привезут к ней домой. Затем ей пришла ссылка на оплату. Когда потерпевшая ввела реквизиты своей карты, сервис оплаты выдал ошибку и с ее счета списалось более 100 тыс. рублей. После этого продавец добавил самарчанку в "черный список".