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Преступления Происшествия

Самарчанка потеряла более 100 тыс. руб., пытаясь купить зимнюю резину

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, в результате которого пострадала 25-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Девушка не успела подготовить машину к снегопаду и в спешном порядке решила искать комплект зимней резины. Она нашла в интернете объявление, связалась с продавцом и договорилась, что шины привезут к ней домой. Затем ей пришла ссылка на оплату. Когда потерпевшая ввела реквизиты своей карты, сервис оплаты выдал ошибку и с ее счета списалось более 100 тыс. рублей. После этого продавец добавил самарчанку в "черный список".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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