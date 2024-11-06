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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE выступила на круглом столе, организованном "Коммерсантъ-Прикамье"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие, в рамках которого эксперты отрасли обсудили актуальные проблемы, тренды и возможности для развития малого и среднего бизнеса, прошло 31 октября в Перми.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Развитие малого и среднего бизнеса — одна из перспективных точек роста российской экономики. В то же время это одна из наиболее уязвимых сфер предпринимательства, поскольку МСП в большей степени подвержены влиянию внешних условий. В рамках круглого стола "Ъ-Прикамье" предприниматели и эксперты обсудили важные направления развития МСП в 2024 году, включая цифровизацию и государственную поддержку предпринимателей через льготное кредитование и гранты.

Заместитель регионального директора ООО "Каркаде" по региону Урал Виктория Тоневицкая рассказала представителями МСП о таком инструменте финансирования, как лизинг. Она подчеркнула, что, несмотря на непростые экономические условия, потребность в обновлении технического парка предприятий сохраняется. Так, за девять месяцев с начала года в Пермском крае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи спецтехники выросли на 48%, легкового и легкого коммерческого транспорта — на 42%, грузового транспорта — на 10%. В основном приобретаются автомобили и техника китайского производства.

"Лизинг может стать подходящим инструментом для обновления автопарка субъектов МСП. Компания предоставляет лизинг на срок от 6 до 84 месяцев. Первый платёж — от 5%, выкупной — до 60%. Кроме того, мы являемся участником программы поддержки МСП. И льготное финансирование от Минпромторга РФ, учитывая актуальную ключевую ставку, — является одним из ключевых инструментов для развития бизнеса", — рассказала Виктория Тоневицкая.

Подводя итоги круглого стола, эксперты пришли к выводу, что дальнейшее развитие МСП напрямую зависит от макроэкономической ситуации в стране, в том числе монетарной политики, ключевой ставки ЦБ, а также налоговой политики. Вместе с тем выход в другие регионы и страны остаётся эффективной стратегией для малого и среднего бизнеса.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5w5owFE

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