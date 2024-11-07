Автопарк "Т Плюс" в Самарской области пополнился новой техникой

АО "ЮНИС" (входит в Группу "Т Плюс") приобрело семь единиц автотранспорта для производственных подразделений в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Ульяновске в 2024 году. В числе новых поступлений в автопарк — легковые и бортовые автомобили, трактор и автогидроподъёмники. Они помогут специалистам "Т Плюс" эффективнее проводить ремонты на энергообъектах Самарской и Ульяновской областей.
В частности, для сопровождения работ на теплосетевых коммуникациях Тольятти закуплен трактор "Беларус МТЗ — 82.1", а в Самаре и Новокуйбышевске на службу энергетикам поступили машины для перевозки персонала и автовышки для проведения работ на высоте на территории ТЭЦ, ГРЭС и котельных.
"Мы регулярно обновляем автопарк производственных предприятий. Так, в прошлом году для нужд филиала было получено 16 единиц специальной техники. В приоритете закупка транспортных средств, которые необходимы энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей. Наличие широкого перечня автомашин позволяет быстро и качественно выполнять ремонт и техперевооружение систем теплоснабжения", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.
АО "ЮНИС" обеспечивает качественное выполнение автотранспортных перевозок, грузоподъёмных и дорожно–строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы "Т Плюс" в Самарской и Ульяновской областях. В его штате трудится 706 сотрудников, а автопарк насчитывает более 580 единиц техники.
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Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?