Автопарк "Т Плюс" в Самарской области пополнился новой техникой

АО "ЮНИС" (входит в Группу "Т Плюс") приобрело семь единиц автотранспорта для производственных подразделений в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Ульяновске в 2024 году. В числе новых поступлений в автопарк — легковые и бортовые автомобили, трактор и автогидроподъёмники. Они помогут специалистам "Т Плюс" эффективнее проводить ремонты на энергообъектах Самарской и Ульяновской областей.

В частности, для сопровождения работ на теплосетевых коммуникациях Тольятти закуплен трактор "Беларус МТЗ — 82.1", а в Самаре и Новокуйбышевске на службу энергетикам поступили машины для перевозки персонала и автовышки для проведения работ на высоте на территории ТЭЦ, ГРЭС и котельных.

"Мы регулярно обновляем автопарк производственных предприятий. Так, в прошлом году для нужд филиала было получено 16 единиц специальной техники. В приоритете закупка транспортных средств, которые необходимы энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей. Наличие широкого перечня автомашин позволяет быстро и качественно выполнять ремонт и техперевооружение систем теплоснабжения", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.

АО "ЮНИС" обеспечивает качественное выполнение автотранспортных перевозок, грузоподъёмных и дорожно–строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы "Т Плюс" в Самарской и Ульяновской областях. В его штате трудится 706 сотрудников, а автопарк насчитывает более 580 единиц техники.