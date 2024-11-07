Суд вынес решение по одному из сфабрикованных самарскими полицейскими дел

Суд Железнодорожного района Самары вынес решение по уголовному делу Бориса Асташкина. Ранее было установлено, что уголовное дело в отношении него и еще нескольких человек сфабриковали сотрудники полиции из Самары.

Напомним, ранее осудили шестерых экс-работников МВД, а также 15 лжепонятых и закупщиков наркотиков. Так, бывших полицейских Сергея Храновского, Бориса Чернова, Павла Бормотова, Александра Путятина, Андрея Зленко и Динислама Канярова обвиняли в том, что они фальсифицировали уголовные дела. Силовики задерживали людей и доставляли в отдел полиции. Далее вызывали знакомых наркозависимых, которые фиктивно выступали "закупщиками" и "понятыми". Затем полицейские фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта наркотиков.

На основании сфальсифицированных документов впоследствии расследовали дела, а суды вынесли обвинительные приговоры. "Жертвами" оперативников стали не менее 14 человек.

Сами экс-полицейские говорили на следствии и в суде, что были вынуждены идти на фальсификации, так как руководство якобы требовало от них выявления минимум одного факта сбыта наркотиков в неделю.

"Штатные" же понятые свои действия объясняли тем, что взамен получали от правоохранителей деньги и наркотики, которые также могли беспрепятственно употреблять на подконтрольной им территории.

"В марте 2016 года я был на рабочем месте в подвале дома на Революционной. Там находилось помещение ЖЭУ. У меня были два гостя. Фамилия одного Мезин, другого я знал по его прозвищу — Печалька. В три часа дня я употребил героин. Ворвались оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", — рассказывал один из потерпевших.

Далее, по словам мужчины, его били, угрожали и требовали, чтоб он признал причастность именно к сбыту запрещенных веществ, хотя он использовал наркотики только для личного потребления. В итоге мужчину все же отправили под суд за торговлю. Как рассказывали адвокаты некоторых понятых, те якобы подписывали бумаги, которые им давали полицейские, "не глядя". Подсудимые признали вину частично. Кто-то говорил, что нарушения при расследовании уголовных дел были, но где их нет! А задержанные будто бы на самом деле были причастны к наркоторговле.

"В рамках расследования уголовного дела экс-полицейских следователи допросили более 60 свидетелей, провели свыше 30 экспертиз, 47 осмотров места происшествия, 20 очных ставок, 13 проверок показаний на месте. Уголовное дело насчитывало 120 томов. Суд признал всех фигурантов виновными в совершении инкриминируемых им преступлений", — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

В итоге бывшие правоохранители Павел Бормотов и Динислам Каняров получили шесть лет лишения свободы, Андрей Зленко — пять лет, Александр Путятин — четыре года, Сергей Храновский — четыре года и три месяца, Борис Чернов — пять с половиной лет. Также экс-полицейских на два года лишили права занимать должности на госслужбе. Двум лжепонятым дали условные сроки. В отношении остальных фигурантов уголовное дело прекратили из-за истечения сроков давности. Позже облсуд рассмотрел жалобы на этот приговор.

"Бормотову, Черному, Храновскому снизили наказание на два месяца каждому. В остальной части приговор оставили без изменений, жалобы — без удовлетворения", — рассказывал один из адвокатов Тимофей Михеев.

Далее служители Фемиды стали пересматривать приговоры осужденным за торговлю наркотиками. Ранее осужденные по сфабрикованным делам получили серьезные сроки лишения свободы: Владимир Баранов восемь лет и пять месяцев, Сергей и Александр Юдины восемь лет, Борис Асташкин четыре года и два месяца. На этой неделе суд Железнодорожного района вынес новое решение по делу Бориса Асташкина.

"Суд постановил вернуть дело в отношении Бориса Асташкина для устранения препятствий его рассмотрения, так как во время следствия было неправильно установлено место совершения преступления", — рассказали адвокаты.