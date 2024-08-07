Сфальсифицированные самарскими полицейскими дела стал пересматривать суд

Суд Железнодорожного района Самары начал пересматривать уголовные дела нескольких человек, которых осудили по сфальсифицированным полицейскими доказательствам. Факты фальсификации ранее были доказаны в суде.

Напомним, в Самаре осудили шестерых экс-работников МВД, а также 15 лжепонятых и закупщиков наркотиков. Так, бывших полицейских Сергея Храновского, Бориса Чернова, Павла Бормотова, Александра Путятина, Андрея Зленко и Динислама Канярова обвиняли в том, что они фальсифицировали уголовные дела. Силовики задерживали людей и доставляли в отдел полиции. Далее вызывали знакомых наркозависимых, которые фиктивно выступали "закупщиками" и "понятыми". Затем полицейские фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта наркотиков.

На основании сфальсифицированных документов впоследствии расследовали дела, и суды вынесли обвинительные приговоры. "Жертвами" оперативников стали не менее чем 14 человек.

Сами экс-полицейские говорили на следствии и в суде, что были вынуждены идти на фальсификации, так как руководство якобы требовало от них выявления минимум одного факта сбыта наркотиков в неделю.

"Штатные" же понятые свои действия объясняли тем, что взамен получали от правоохранителей деньги и наркотики, которые также могли беспрепятственно употреблять на подконтрольной им территории.

"В марте 2016 года я был на рабочем месте в подвале дома на Революционной. Там находилось помещение ЖЭУ. У меня были два гостя. Фамилия одного Мезин. Другого я знал по его прозвищу — Печалька. В три часа дня я употребил героин. Ворвались оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", — рассказывал один из потерпевших.

Далее, по словам мужчины, его били, угрожали и требовали, чтоб он признал причастность именно к сбыту запрещенных веществ, хотя он использовал наркотики только для личного потребления. В итоге мужчину все же отправили под суд за торговлю. Как рассказывали адвокаты некоторых понятых, те якобы подписывали бумаги, которые им давали полицейские, "не глядя". Подсудимые признали вину частично. Кто-то говорил, что нарушения при расследовании уголовных дел были, но где их нет!.. А задержанные будто бы на самом деле были причастны к наркоторговле.

"В рамках расследования уголовного дела экс-полицейских следователями допрошены более 60 свидетелей, проведено свыше 30 экспертиз, 47 осмотров места происшествия, 20 очных ставок, 13 проверок показаний на месте. Уголовное дело насчитывало 120 томов. Судом все фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений", — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

В итоге бывшие правоохранители Павел Бормотов и Динисам Каняров получили шесть лет лишения свободы, Андрей Зленко — пять лет, Александр Путятин — четыре года, Сергей Храновский — четыре года и три месяца, Борис Чернов — пять с половиной лет. Также экс-полицейских на два года лишили права занимать должности на госслужбе. Двум лжепонятым дали условные сроки. В отношении остальных фигурантов уголовное дело прекратили из-за истечения сроков давности. Позже облсуд рассмотрел жалобы на этот приговор.

"Бормотову, Черному, Храновскому снизили наказание на два месяца каждому. В остальной части приговор оставили без изменений, жалобы — без удовлетворения", — рассказывал один из адвокатов Тимофей Михеев.

Далее служители Фемиды стали пересматривать приговоры осужденным за торговлю наркотиками. При этом в процессе дают показания экс-полицейские — некоторые уже вышли на свободу. Как отметил в беседе с журналистом Волга Ньюс адвокат Тимофей Михеев, экс-силовики признают нарушения, но настаивают, что лица привлечены были обоснованно, поскольку якобы занимались распространением наркотиков.

По еще одной версии, у осужденных "наркоторговцев" могли вымогать деньги, чтоб закрыть сфабрикованные дела. При этом, осужденные по сфабрикованным делам получили серьезные сроки лишения свободы: Владимир Баранов 8 лет и 5 месяцев, Сергей и Александр Юдины 8 лет и т. д. Сейчас уголовные дела могут отправить на дополнительное расследование.