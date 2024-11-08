Максим Симонов избран председателем Самарской областной федерации футбола

Максим Симонов единогласно избран председателем Самарской областной федерации футбола на следующие четыре года.

В четверг, 7 ноября, прошло очередное Общее собрание членов Самарской областной федерации футбола, на котором основным вопросом повестки были выборы председателя СОФФ, также были утверждены заместители председателя, президиум федерации и ревизионная комиссия.

Гостями собрания стали представители Российского футбольного союза: Егорычев Александр — главный специалист Департамента регионального развития РФС и Губанова Екатерина — специалист Департамента регионального развития РФС.

В рамках первого пункта повестки был представлен отчет о деятельности федерации в период с 2021 по 2024 год, где были подведены итоги работы команды федерации. Отмечены основные количественные показатели деятельности: более 115 официальных спортивных мероприятий и более 40 официальных физкультурных мероприятиях за указанный период. Также намечены дальнейшие планы развития Самарской областной федерации футбола. Среди них: увеличение географии привлекаемых участников соревнований; увеличение количества судейских семинаров по различным видам футбола; увеличение количества команд в соревнованиях у девочек и девушек; повышение осведомленности о деятельности федерации и проводимых мероприятиях в социальных сетях; повышение качества существующих соревнований, турниров и физкультурных мероприятий.

Выборы председателя, президиума, заместителей председателя и ревизионной комиссии были приняты единогласно всеми присутствующими членами федерации.