Максим Симонов избран председателем Самарской областной федерации футбола

Максим Симонов единогласно избран председателем Самарской областной федерации футбола на следующие четыре года.
В четверг, 7 ноября, прошло очередное Общее собрание членов Самарской областной федерации футбола, на котором основным вопросом повестки были выборы председателя СОФФ, также были утверждены заместители председателя, президиум федерации и ревизионная комиссия.
Гостями собрания стали представители Российского футбольного союза: Егорычев Александр — главный специалист Департамента регионального развития РФС и Губанова Екатерина — специалист Департамента регионального развития РФС.
В рамках первого пункта повестки был представлен отчет о деятельности федерации в период с 2021 по 2024 год, где были подведены итоги работы команды федерации. Отмечены основные количественные показатели деятельности: более 115 официальных спортивных мероприятий и более 40 официальных физкультурных мероприятиях за указанный период. Также намечены дальнейшие планы развития Самарской областной федерации футбола. Среди них: увеличение географии привлекаемых участников соревнований; увеличение количества судейских семинаров по различным видам футбола; увеличение количества команд в соревнованиях у девочек и девушек; повышение осведомленности о деятельности федерации и проводимых мероприятиях в социальных сетях; повышение качества существующих соревнований, турниров и физкультурных мероприятий.
Выборы председателя, президиума, заместителей председателя и ревизионной комиссии были приняты единогласно всеми присутствующими членами федерации.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️