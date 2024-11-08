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Суды Происшествия

Семеро самарцев прикидывались риелторами и обманывали арендаторов квартир

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор семи участникам преступной группы, которых признали виновными в мошенничествах с арендой квартир. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В апреле 2021 г. 29-летняя самарчанка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, нашла офис и предложила "работу" шести знакомым, в том числе несовершеннолетней. Участники группы размещали в интернете объявления о сдаче квартир по заниженной стоимости и под видом риелторов заключали договоры на услуги по подбору помещений. Затем злоумышленники представляясь собственниками помещений и под выдуманными предлогами отказывали в сдаче недвижимости. Таким образом они обманули 99 потерпевших.

Суд приговорил организатора аферы к двум годам лишения свободы, но наказание женщина начнет отбывать, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Другим участникам назначили штрафы и исправительные работы.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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