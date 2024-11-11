Иван Бобер вызван в юношескую сборную России U-18

Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер получил приглашение в сборную России U-18, рассказали в пресс-службе самарского футбольного клуба.
Команда проведет учебно-тренировочный сбор в Парагвае с 13 по 18 ноября. У россиян запланировано два контрольных матча со сборной Парагвая U-18. Встречи пройдут 15 и 17 ноября в Асунсьоне.
Последние комментарии
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️