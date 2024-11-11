Иван Бобер вызван в юношескую сборную России U-18

Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер получил приглашение в сборную России U-18, рассказали в пресс-службе самарского футбольного клуба.

Команда проведет учебно-тренировочный сбор в Парагвае с 13 по 18 ноября. У россиян запланировано два контрольных матча со сборной Парагвая U-18. Встречи пройдут 15 и 17 ноября в Асунсьоне.