Защитник "Акрона" Дмитрий Пестряков сыграет в Парагвае

17-летний крайний защитник "Акрона" снова получил вызов в юношескую сборную России U-18, сообщает пресс-служба ФК "Акрон".

С 11 по 12 ноября Дмитрий Пестряков будет работать в Новогорске, после чего отправится в Асунсьон, где до 18 числа команда Дениса Первушина проведет два матча со сверстниками из Парагвая.

Южноамериканский выезд Пестрякова в сборную станет уже вторым за месяц: в середине октября воспитанник "Акрон-Академии Коноплёва" уже тренировался в Сербии и сыграл две контрольные встречи против сборной Сербии U-19 в Нови Саде, отметившись голом и голевой передачей в дебютном матче.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер получил приглашение в сборную России U-18.