"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла

В Самарской области 1596 объектов, в том числе 1163 жилых домов, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла по данным на 1 ноября. Уточнить информацию о причинах, по которым "ЭнергосбыТ Плюс" не принимает к расчетам показания данных счетчиков, можно на сайте tplusgroup.ru.
Энергетики отмечают, что некоторые обслуживающие организации региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учета тепла. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку таким организациям АО "ЭнергосбыТ Плюс" выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:
— тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям);
— утвержденного норматива потребления (многоквартирные жилые дома).
"Первый и самый важный шаг к экономии — правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений", — подчеркнул технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?