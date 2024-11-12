"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла

В Самарской области 1596 объектов, в том числе 1163 жилых домов, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла по данным на 1 ноября. Уточнить информацию о причинах, по которым "ЭнергосбыТ Плюс" не принимает к расчетам показания данных счетчиков, можно на сайте tplusgroup.ru.

Энергетики отмечают, что некоторые обслуживающие организации региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учета тепла. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку таким организациям АО "ЭнергосбыТ Плюс" выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

— тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям);

— утвержденного норматива потребления (многоквартирные жилые дома).

"Первый и самый важный шаг к экономии — правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений", — подчеркнул технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.